Королевская семья публично проигнорировала годовщину принца Гарри и Меган

https://static.news.ru/photo/aa0c5516-b932-11eb-a75e-96000091f725_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Члены королевской семьи не отправили в трёхлетнюю годовщину свадьбы принца Гарри и Меган Маркл публичные поздравления. В социальных медиа сложилось впечатление, что родственники из-за раскола публично проигнорировали важную дату для внука королевы Елизаветы II и его супруги.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Чарльз и королева не стали поздравлять супругов в публичном поле. Почему годовщина осталась незамеченной семьёй, остаётся лишь гадать.

Герцог и герцогиня Кембриджские вели аккаунты, как обычно — например, показали визит Кейт в музей Виктории и Альберта, опубликовав несколько сторис и пост.

В свою очередь принц Чарльз и Камилла весь день вели хронику своего визита в Северную Ирландию — также без единого слова в адрес Гарри и Меган.

Наконец, официальный Twitter королевской семьи. На удивление и он не отреагировал на дату. Вчера в аккаунте был опубликован только один твит, в котором сообщалось, что принцесса Беатрис ждёт осенью ребёнка.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are very pleased to announce that they are expecting a baby in autumn of this year.



The Queen has been informed and both families are delighted with the news.



The couple on their wedding day in July 2020. pic.twitter.com/oCHZLBa8oT — The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2021

Ранее сообщалось, что это первая беременность для принцессы, а её супруг Эдоардо Мапелли Моцци уже воспитывает сына от предыдущих отношений. Влюблённые состоят в браке почти год — в июле была организована тайная церемония, на которой присутствовали только близкие родственники.