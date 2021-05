Королевская семья публично проигнорировала годовщину принца Гарри и Меган

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Чарльз и королева не стали поздравлять супругов в публичном поле. Почему годовщина осталась незамеченной семьёй, остаётся лишь гадать.

Герцог и герцогиня Кембриджские вели аккаунты, как обычно — например, показали визит Кейт в музей Виктории и Альберта, опубликовав несколько сторис и пост.

В свою очередь принц Чарльз и Камилла весь день вели хронику своего визита в Северную Ирландию — также без единого слова в адрес Гарри и Меган.

Наконец, официальный Twitter королевской семьи. На удивление и он не отреагировал на дату. Вчера в аккаунте был опубликован только один твит, в котором сообщалось, что принцесса Беатрис ждёт осенью ребёнка.