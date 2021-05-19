Королевская семья публично проигнорировала годовщину принца Гарри и Меган

Члены королевской семьи не отправили в трёхлетнюю годовщину свадьбы принца Гарри и Меган Маркл публичные поздравления. В социальных медиа сложилось впечатление, что родственники из-за раскола публично проигнорировали важную дату для внука королевы Елизаветы II и его супруги.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Чарльз и королева не стали поздравлять супругов в публичном поле. Почему годовщина осталась незамеченной семьёй, остаётся лишь гадать.
Герцог и герцогиня Кембриджские вели аккаунты, как обычно — например, показали визит Кейт в музей Виктории и Альберта, опубликовав несколько сторис и пост.
Наконец, официальный Twitter королевской семьи. На удивление и он не отреагировал на дату. Вчера в аккаунте был опубликован только один твит, в котором сообщалось, что принцесса Беатрис ждёт осенью ребёнка.
Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are very pleased to announce that they are expecting a baby in autumn of this year.
The Queen has been informed and both families are delighted with the news.
Ранее сообщалось, что это первая беременность для принцессы, а её супруг Эдоардо Мапелли Моцци уже воспитывает сына от предыдущих отношений. Влюблённые состоят в браке почти год — в июле была организована тайная церемония, на которой присутствовали только близкие родственники.