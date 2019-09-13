https://static.news.ru/photo/83d7646c-d54f-11e9-9702-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Более половины жителей Украины считают, что страна движется правильным курсом, менее пятой части придерживаются противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Дела на Украине идут в правильном направлении, считают 55% респондентов; 18% — в неправильном, 26% не определились по этому вопросу, — говорится на сайте социологической группы .

Жители запада и юга оценивают направление развития страны более позитивно, относительно хуже — в центре и на востоке.

Наиболее оптимистичными оказались молодые украинцы и избиратели правящей партии «Слуга народа». Пессимизм проявляют люди старшего возраста, а также сторонники фракций «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность».

Опрос проводился 6–10 сентября среди 2,5 тысячи совершеннолетних жителей Украины, проживающих на всей её территории, кроме районов Луганской и Донецкой областей, контролируемых сепаратистами.

Как писал News.ru, в июле 39% жителей Украины считали, что страна движется в неправильном направлении, 35% придерживались противоположной точки зрения.