«Он шмякнулся»: во Франции оценили усилия Байдена по Украине Французский политик Филиппо: «постоянно падающий» Байден ведет Запад к третьей мировой

Фото: Adam Schultz/White House/Global Look Press

Владимир Зеленский, Джо Байден

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что президент США Джо Байден приведет Запад к третьей мировой войне. Разрешением украинского конфликта занимается лидер, постоянно попадающий в курьезные ситуации, отметил бывший европарламентарий в Twitter.

Байден навернулся, выходя из самолета в Киеве. Вечером он шмякнулся, возвращаясь в свой самолет. А вчера он потерялся на красной дорожке. И именно за этим человеком нас просят идти навстречу третьей мировой войне, — подчеркивается в сообщении Филиппо.

Французский политик прежде много раз критиковал Запад за финансовую поддержку Украины и поставки ей вооружений. По его мнению, такие шаги чреваты затягиванием конфликта.

Ранее Флориан Филиппо говорил, что стремительно приближают третью мировую войну страны НАТО. По его мнению, этому напрямую способствуют проигрыши Альянса в противостоянии с Россией. Он указал на готовность Польши передать Украине истребители в сотрудничестве с коалицией во главе с США.