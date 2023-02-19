Во Франции указали на готовность НАТО начать третью мировую войну Политик Филиппо: НАТО стремится к третьей мировой войне, так как проигрывает России

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Французский политик Флориан Филиппо на своей странице в Twitter заявил, что страны НАТО стремительно приближают третью мировую войну. По его словам, этому напрямую способствуют проигрыши Альянса в противостоянии с Россией. Он указал на готовность Польши передать Украине истребители в сотрудничестве с коалицией во главе с США.

Премьер-министр Польши объявляет, что страна сможет поставлять истребители Украине с коалицией во главе с США. Мюнхенская конференция по безопасности — это стремительный порыв к третьей мировой войне, потому что НАТО проигрывает, — написал Филиппо.

Подписчики политика выразили сожалению, что руководства и жители стран НАТО не видят, что в этом конфликте продвигаются интересы Вашингтона, но не Европы.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что игры с поставками оружия Украине плохо закончатся для тех, кто в них играет. Дипломат назвал США главным дирижером и выгодоприобретателем украинского кризиса. Рябков указал на то, что в США рассчитывают навязать европейцам новые, многомиллиардные контракты на закупку своей военной продукции.

Между тем бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время не на стороне Киева. По его словам, Украина не успеет получить тяжелые вооружения от союзников, если Россия в ближайшие дни начнет наступление.