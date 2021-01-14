В Нидерландах выявили около 100 случаев побочных эффектов вакцины Pfizer

Порядка ста жителей Нидерландов, привитых вакциной от компаний Pfizer и BioNTech, пожаловались на различные побочные реакции.
В двух случаях у вакцинированных была отмечена сильная аллергическая реакция,
Руководитель центра Агнет Кант уточнила, что у этих пациентов наблюдались сыпь и опухоль вокруг глаз. В остальных случаях вакцинированные жаловались на боль в месте инъекции, головную боль и ощущение усталости.
Специалисты полагают, что различные реакции на вакцину Pfizer будут проявляться у 20-25 человек на 10 тысяч получивших прививку. В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) из-за случаев аллергических реакций на вакцину рекомендуют медикам следить за состоянием пациентов в течение 15 минут после инъекции.
Ранее сообщалось, что побочные реакции в виде аллергии были зафиксированы у вакцинированных во Франции, в Норвегии после прививки скончались 23 человека, а в Германии зафиксированы 10 летальных исходов.
Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы Татьяна Соломатина рассказала, что ей предлагали привиться вакциной Pfizer в частной израильской клинике, расположенной в медицинском кластере «Сколково». Она отметила, что это возможно благодаря тому, что она работает «по другим законам».
В самой клинике пояснили, что пока ведутся переговоры о поставках вакцины, но о возможности проведения вакцинации и сроках говорить пока преждевременно.
В Росздравнадзоре отметили, что использование клиниками на территории России вакцин, не прошедших государственную регистрацию, незаконно. При этом глава ведомства Алла Самойлова допустила, что в РФ могут появиться иностранные вакцины.