Одного из богатейших людей Великобритании зарезали в собственном поместье

https://static.news.ru/photo/0b378902-98a2-11eb-9f55-96000091f725_660.jpg Сэр Ричард Лексингтон Саттон Фото: khalivopuloy.livejournal.com

83-летнего сэра Ричарда Саттона, одного из богатейших людей Великобритании, убили в его загородном поместье неподалёку от города Гилленгем в графстве Дорсет. Полиции удалось поймать предполагаемого преступника.

Полицию вызвали соседи мужчины. Силовики прибыли на место и обнаружили владельца дома с ножевым ранением. Врачи констатировали смерть 7 апреля в 21:15 по местному времени (23:15 по Москве).

Также пострадала предполагаемая жена Саттона. Её на вертолёте доставили в больницу, врачи оценивают её состояние как критическое.

Полицейские выяснили, что убийца выехал из поместья на машине Range Rover в сторону Лондона. Они отследили машину и задержали подозреваемого на расстоянии около 200 км от места инцидента. Предположительно, преступник был знаком с жертвой. Его также увезли в больницу с ранениями, не опасными для жизни.

Полиция пообещала провести полное расследование случившегося, передаёт The Sun.

Состояние Саттона оценивается в £301 млн ($415 млн). Он занимал 435-е место в рейтинге богатейших людей Соединённого Королевства по версии The Sunday Times. Он владел несколькими отелями по всей стране.

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