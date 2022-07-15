«Очень больной был человек»: Донецкий адвокат о смерти британского наемника Донецкий адвокат рассказала о причинах смерти британского наемника Ури

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Британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури страдал от проблем со здоровьем, заявила адвокат марокканского военного Сааудана Брагима, приговоренного к смертной казни в ДНР, Елена Веснина. В разговоре с NEWS.ru правозащитница отметила, что у британца было хроническое заболевание, а также слабое сердце.

Этот британский наемник Пол Джонсон на момент смерти еще не был в суде и находился под следствием. Умер он на самом деле от хронический заболеваний. У него было очень слабое сердце, а также он страдал сложной формой диабета, не говоря уже и о множестве других заболеваний, — заявила Веснина.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что на территории республики умер британский наемник Ури. По ее словам, мужчине долгое время оказывалась медицинская помощь в связи с рядом хронических заболеваний, однако, «учитывая диагнозы и стресс», 10 июля он скончался.

До этого помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил, что взятым в плен белорусским наемникам может грозить смертная казнь. По его словам, такой вариант возможен, если боевики совершали преступления и на территории ДНР.