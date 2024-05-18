Обвиняемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летний пенсионер Юрай Цинтула признал свою вину зале суда, информирует RTVS. Судебное заседание проходит в городе Пезинок в субботу, 18 мая.
Мужчина уже перед судом признался, — говорится в сообщении новостного портала.
В субботу специализированный уголовный суд на заседании должен назначить наказание стрелявшему 15 мая в премьера Фицо пенсионеру. Цинтула хранил использованное оружие более 30 лет, не нарушая соответствующее законодательство.
Пенсионер попытался убить Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова, расположенном в 190 километрах от столицы республики Братиславы. Премьера доставили в больницу с помощью вертолета. По данным МВД Словакции, состояние политика было критическим. Нападавший совершил пять выстрелов в министра. Полиция задержала его на месте.
Ранее стало известно, как в суд доставили обвиняемого в покушении на премьер-министра Фицо. Юрая Цинтулу привезли при повышенных мерах безопасности. Пенсионер признавался, что не хотел убивать министра, а планировал только навредить ему.