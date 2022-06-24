Образцовые крестины Машеньки В Киеве имело место радостное и весьма показательное событие

Фото: Социальная сеть Оксаны Марченко

Оксана Марченко и Владимир Кличко с крестницей на руках

Не так давно крестили дочь известного деятеля ныне запрещенного оппозиционного блока «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Нестора Шуфрича, дав ей имя Мария. Впрочем, интересен не сам факт приобщения малышки к таинству крещения, а личности приглашенных в крестные родители, которые отныне берут ответственность за свою крестницу.

Так вот, рука об руку у купели стоял брат мэра города Киева, известный в прошлом боксер Владимир Кличко и Оксана Марченко. Нет, это отнюдь не совпадение. На крещении в Киевской Лавре действительно на первом плане была супруга содержащегося в застенках Виктора Медведчука. Та самая Оксана Марченко, которая, меняя облик и грим, попеременно обращалась к Москве, Вашингтону, саудовскому наследному принцу, к папе римскому и даже персонально к турецкому президенту Реджепу Эрдогану с просьбой поспособствовать освобождению ее мужа. Тогда, как мы помним, она даже взяла на себя инициативу предложить за свободу Медведчука пойманных английских наемников, чем вызвала явное раздражение у донбасских бойцов, предложивших ей самой взять пленных для обмена.

Об этом радостном для семьи Шуфрича событии можно было и не вспоминать, если бы не общий контекст. Казалось бы — где политики из оппозиционной запрещенной платформы, один из лидеров которой обвиняется в национальной измене, а где братья Кличко — опора нынешнего режима, известные протеже германских политиков, начиная с Ангелы Меркель. Но выясняется, что политики разного окраса и ориентации на Украине поддерживают между собой вполне дружественные, теплые отношений. Иначе они не сошлись бы в святой миссии своей у купели Марии.

Явно их не разделяют ни неприязнь, ни конфронтация. И младший Кличко, брат которого утыкал весь Киев противотанковыми ежами и бетонными блоками, принимает приглашение в крестные от деятеля, партию которого многие годы отчего-то считали пророссийской.

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press Киев. Украина

И в этой связи действительно возникает подозрение, были ли в прошлые мирные годы на соседней Украине хоть какие-то искренние силы, стремившиеся не к выгодной торговле российской соляркой под заклинания о вечной дружбе и нерушимом братстве, а к выстраиванию крепких и дружеских отношений. Вопрос представляется явно риторическим. Нет, деятели ОПЗЖ регулярно собирали голоса на Востоке Украины, на словах всегда были готовы ратовать и за интересы жителей этого региона, и за сохранение роли и места русского языка и русской культуры. Но дальше обещаний дело никогда не шло. И никто из них так и не рискнул признать Крым частью России.

А вот предприятиями в России многие активисты ОПЗЖ интересовались предметно. Утверждают, например, что среди совладельцев недавно атакованного украинскими беспилотниками НПЗ в Новошахтинске Ростовской области некоторое время назад была все та же Оксана Марченко, бывшая телеведущая.

Кстати, о ее супруге Медведчуке в последнее время мало что слышно. Да и активность Марченко сошла на нет. И видно, что в Киеве ей явно ничто и никто не угрожает. А Виктор Медведчук на первом этапе выполнил поставленную украинскими спецслужбами задачу и дал объемные показания на Петра Порошенко, поскольку оба были завязаны на как бы незаконные поставки угля с территории Донбасса. Не исключено, что его используют еще раз. Например, чтобы придумать некий компромат уже на Россию. Во всяком случае его ценность для России Киевом была явно преувеличена.