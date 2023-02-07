NYT: украинская армия несет тяжелые потери под Артемовском

Фото: US Army

ВСУ измучены почти годом боев и несут тяжелые потери под Артемовском, пишет американская газета The New York Times. Журналисты утверждают, что украинские военные жалуются на превосходство российских войск по численности и вооружению.

По словам авторов статьи, в одном из прифронтовых украинских госпиталей морг был до отказа забит телами погибших солдат ВСУ. В другом госпитале носилки с ранеными размещались даже в коридорах. При этом машины продолжали подвозить новых раненых практически в течение всего дня, уверяют публицисты.

В гражданской жизни вы знаете, что какой бы ужасной ни была ваша смена, она рано или поздно закончится. Здесь никогда не знаешь, когда это закончится, — сказал изданию один из военных хирургов.

По словам украинских военных, ВСУ уступают российским войскам в количестве вооружения и боеприпасов, а в живой силе ВС РФ имеют превосходство в несколько раз. При этом в российскую армию продолжает прибывать пополнение из мобилизованных.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц рассказал, что ВСУ в боях за Артемовск ежесуточно теряют до 200 человек. Он добавил, что из-за высокой интенсивности боев украинцам не удается вывезти оттуда тела.

Один из офицеров ВСУ, в свою очередь, заявил, что российские войска взяли под свой контроль более трети Артемовска. По его словам, ситуация в городе остается напряженной.