НПЗ Румынии полностью отказались от российской нефти Минэнерго Румынии: с прошлой недели НПЗ страны не используют российскую нефть

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Румынские нефтеперерабатывающие заводы с прошлой недели прекратили работать с российской нефтью. Об этом заявил министр энергетики страны Вирджил Попеску. По его словам, эмбарго на поставки из России не нанесет ущерба Румынии. Слова чиновника приводит агентство AGERPRES.

Мы не ждали 5 декабря, а провели многочисленные переговоры с компаниями, и все нефтеперерабатывающие заводы Румынии еще с прошлой недели перерабатывают только нероссийскую нефть, стало быть, Румыния независима от российской нефти, — сказал Попеску.

Он подчеркнул, что введение эмбарго на поставки нефти из РФ не нанесет ущерба Румынии, поскольку местные компании нашли альтернативные источники и прекратили закупки сырья у Москвы.

Попеску также отметил, что в стране «этой зимой не будет проблем со снабжением газом, нефтью и электроэнергией». В частности, согласно заверениям министра, в хранилища страны закачано более 2,8 млрд кубометров газа.

По словам чиновника, Румыния поддержала введение потолка цен на весь газ, импортируемый Евросоюзом. Этот вопрос, как уточнил Попеску, будет обсуждаться на встрече министров энергетики ЕС 13 декабря. При этом он выразил несогласие с предложением Еврокомиссии относительно потолка цен на газ на уровне 275 евро. По его мнению, такая планка «равнозначна приглашению к росту цен».

Пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года, был принят Евросоюзом еще в июне. Установку потолка цен на российское сырье на уровне $60 за баррель ЕС, страны G7, а также Австралия согласовали на прошлой неделе.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что российская нефть в любом случае найдет своего европейского покупателя. Он также предположил, что вскоре может появиться указ о запрете продажи российской нефти недружественным странам, которые ввели эмбарго и ценовое ограничение.