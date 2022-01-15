Новак назвал условия для увеличения поставок российского газа в Европу

Вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что страна обладает достаточными ресурсами для увеличения поставок газа в Европу. Однако, по его словам, для этого потребуются время и инвестиции для разработки, что возможно лишь в условиях прозрачной сбытовой ситуации и долгосрочных контрактов.

Мы можем поставлять, у нас огромные ресурсы. Но любая добыча — это инвестиционный проект, который требует времени для того, чтобы проект окупился, привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители, — сказал Новак.

По его словам, Россия выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам в прошлом году. Кроме того, поставки в Германию и Турцию, а также в другие страны, которые выбирали свои объёмы, происходили сверх нормы.

Новак отметил, что причиной случившегося осенью 2021 года энергокризиса в ЕС стала «недальновидная политика Евросоюза и Еврокомиссии, которая на протяжении последних лет просто целенаправленно отказывалась от долгосрочных контрактов, чтобы снизить зависимость от России, перейти от долгосрочных контрактов на спотовые».

Ранее замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер заявила, что в ведомстве «с нетерпением ожидают» ответа «Газпрома» на свой официальный запрос о снижении поставок газа в Европу в период газового кризиса. Она добавила, что в Еврокомиссии изучают это дело в приоритетном порядке, поскольку это необычно, когда компания «в условиях повышенного спроса снижает поставки».

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил о сокращении поставок российского газа в страны Евросоюза осенью этого года по сравнению с 2020-м. По его словам, сейчас ЕС получает газ в полном объёме из Норвегии и Алжира. По данным «Газпрома», с начала 2021 года компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6%.

Этой осенью в Европе обострился газовый кризис, который характеризовался ростом спотовых цен на голубое топливо. На фоне низкой заполненности газовых хранилищ цена достигала $2000 за тысячу кубометров.