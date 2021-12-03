В ЕС заявили о сокращении осенью поставок газа из РФ по сравнению с 2020-м

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил о сокращении поставок российского газа в страны Евросоюза осенью этого года по сравнению с 2020-м. По его словам, сейчас ЕС получает газ в полном объёме из Норвегии и Алжира. По данным «Газпрома», с начала 2021 года компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6%, передаёт ТАСС.

Поставки газа из России в октябре и в ноябре сократились на 25% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, — рассказал Джентилони, выступая на международной конференции «Средиземноморские диалоги», организованной Итальянским институтом международных политических исследований при поддержке МИД республики.

1 декабря «Газпром» сообщил, что с начала 2021 года компания нарастила поставки газа в Германию на 16,8%, Италию — на 19,5%, Румынию — на 221,8%, Польшу — на 7,5%, Финляндию — на 9,1%, Болгарию — на 43,8%, Грецию — на 12,2%, Словению — на 53,9%. В целом экспорт газа в страны дальнего зарубежья увеличился на 6,6% — до 171,5 млрд кубометров.

Этой осенью в Европе обострился газовый кризис, который характеризовался ростом спотовых цен на голубое топливо. На фоне низкой заполненности газовых хранилищ цена резко увеличилась почти до $2 тысяч за тысячу кубометров.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков ранее заявил, что газ в подземных хранилищах Европы постепенно заканчивается, поэтому в конце отопительного сезона Запад будет закупать голубое топливо. По его мнению, спрос на газ может сохраняться до конца 2022 года, а значит, цена на голубое топливо будет держаться на достаточно высоком уровне.