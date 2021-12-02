Экономист предсказал востребованность газа в Европе на протяжении 2022 года

Газ в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы постепенно заканчивается, поэтому в конце отопительного сезона Запад будет смелее закупать «голубое топливо» для своих ПХГ, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. По его мнению, спрос на газ может сохраняться до самого конца 2022 года, а значит — цена на «голубое топливо» будет держаться на достаточно высоком уровне, пишет «Экономика Сегодня».

На выходе из отопительного сезона европейцы опять окажутся с опустошенными подземными хранилищами газа. Наученные горьким опытом, они начнут смелее закупать ресурс для закачки в ПХГ перед следующим отопительным сезоном. Поэтому нельзя исключать того, что голубое топливо окажется востребованным на протяжении всего 2022 года — это сохранит стоимость на относительно высоком уровне, — заявил Юшков.

Он напомнил о том, что отопительный сезон только начался, а цена на газ уже держится в районе $1000 за тысячу кубометров горючего. В случае плохой погоды экономист спрогнозировал скорое опустошение европейских запасов газа и рост цены на топливо. По его мнению, российский газопровод «Северный поток-2» из-за «европейской демократии» запуститься только после конца отопительного сезона 2021-2022 годов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил сниженную цену на газ для Белоруссии. По его словам, это предусмотрено в том числе подписанными программами интеграции двух стран.