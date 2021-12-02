В Кремле объяснили сниженную цену на газ для Белоруссии

В Кремле объяснили цену на газ для Белоруссии, которая оказалась ниже, чем для других европейских стран. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости, это предусмотрено в том числе подписанными программами интеграции двух стран.

В плане как раз интеграционных процессов прописаны особые цены. Конечно, Белоруссия стоит особняком и стоит отдельно от других стран, которые приобретают российский газ. Она определённо пользуется привилегиями и преимуществами. Это именно то, что интеграция в данном случае даёт для Белоруссии, — подчеркнул Песков.

Ранее белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил о достижении понимания Москвой и Минском в вопросе формирования цен на газ и создания единого рынка.

Цена газа для Белоруссии определяется по формуле, в которую входит цена топлива для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа плюс стоимость транспортировки газа от мест добычи в ЯНАО до границы России и Белоруссии, стоимость хранения на территории РФ и величина расходов «Газпрома» по реализации газа. Эта формула на протяжении ряда лет обеспечивала Белоруссии стоимость российского газа существенно ниже спотовых цен в Европе.