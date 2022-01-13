В Еврокомиссии рассказали, чего ждут от «Газпрома» после энергокризиса

Замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер заявила, что в ведомстве «с нетерпением ожидают» ответы «Газпрома» на свой официальный запрос о снижении поставок газа в Европу в период газового кризиса, передаёт ТАСС. В то же время, по её словам, ЕК пока не сделала никаких заключений о наличии нарушений со стороны российского концерна.

Мы направили запросы компаниям в энергетическом секторе, мы получили много ответов, но мы пока ожидаем ответов в том числе — с особым нетерпением — со стороны «Газпрома». Я не хочу спекулировать по делу, в котором мы пока находимся на ранней стадии, — сказала она.

Вестагер добавила, что в Еврокомиссии изучают это дело в приоритетном порядке, поскольку это необычно, когда компания «в условиях повышенного спроса снижает поставки».

Ранее Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил о сокращении поставок российского газа в страны Евросоюза осенью этого года по сравнению с 2020-м. По его словам, сейчас ЕС получает газ в полном объёме из Норвегии и Алжира. По данным «Газпрома», с начала 2021 года компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6%.

Этой осенью в Европе обострился газовый кризис, который характеризовался ростом спотовых цен на голубое топливо. На фоне низкой заполненности газовых хранилищ цена достигала $2 тысяч за тысячу кубометров.