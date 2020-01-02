Уроженка Нигерии задержана в Испании. Она представлялась руководителем представительства «ООН-женщины».
Женщина выступала на конференциях и давала интервью журналистам. Она собирала деньги на нужды борьбы за права женщин и предлагала пройти платные курсы в Интернете,
В полицию обратилась организация «ООН-женщины». Её представители также попросили преступницу прекратить мошенничество, однако она отказалась.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве задержали приезжую женщину за аферу с билетами на новогодние ёлки. От действий мошенницы пострадали многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также онкобольные.
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