https://static.news.ru/photo/1969ea12-2d7b-11ea-960f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/Global Look Press

Уроженка Нигерии задержана в Испании. Она представлялась руководителем представительства «ООН-женщины».

Женщина выступала на конференциях и давала интервью журналистам. Она собирала деньги на нужды борьбы за права женщин и предлагала пройти платные курсы в Интернете, передаёт РИА Новости.

В полицию обратилась организация «ООН-женщины». Её представители также попросили преступницу прекратить мошенничество, однако она отказалась.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве задержали приезжую женщину за аферу с билетами на новогодние ёлки. От действий мошенницы пострадали многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также онкобольные.