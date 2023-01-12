Несколько человек пострадали при взрыве в деловом центре Стамбула

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

В деловом центре Стамбула в районе Багджилар в четверг, 12 января, прогремел взрыв, передает РЕН ТВ со ссылкой на информацию от местных СМИ. Отмечается, что в результате ЧП есть пострадавшие. На месте взрыва в настоящее время работают спасатели и медицинские специалисты.

Есть пострадавшие, сообщают местные СМИ. На место прибыли пожарные и медики. Причины произошедшего устанавливаются, — отмечает телеканал.

По предположению экстренных служб, взрыв мог прогреметь в результате утечки бытового газа в ателье, что находится в здании.

Ранее десять человек оказались госпитализированы в турецком городе Сарыкамыш (провинция Карс) после обрушения крыши отеля. Глава провинции Тюркер Оксюз в разговоре с журналистами сообщил, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

По информации СМИ, в помещении проходили памятные мероприятия, а в холле артисты давали театральное представление.