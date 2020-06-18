Несколько чеченцев задержала полиция после беспорядков в Дижоне

https://static.news.ru/photo/d6dc2f10-b138-11ea-9b36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники французской полиции задержали несколько членов чеченской диаспоры после беспорядков в городе Дижон.

Задержания производились в рамках расследования, которое начато местной прокуратурой. Оно ведётся по фактам причинения насилия и ущерба, подстрекательства к насилию и покушения на убийство, сообщает телеканал BFMTV.

Несколько дней назад в Дижоне начались столкновения между выходцами из Чечни и Северной Африки. Поводом для них послужило избиение 16-летнего чеченца наркодилерами. В ответ на это несколько десятков человек, вооружённых железными прутьями, битами и ножами разгромили бар Le Black Pearl. В результате инцидента пострадали не менее 10 человек. Полиция разогнала погромщиков с помощью слезоточивого газа.

Беспорядки продолжились в последующие дни. Люди в капюшонах и масках поджигали автомобили, разбивали камеры видеонаблюдения. От их действий пострадали ещё несколько человек, включая журналистов телеканала France 3. При этом представители чеченской диаспоры уверяют, что не собираются разграблять город и пугать его жителей. Их цель – наказать наркоторговцев за избиение соотечественника.

Как ранее писал NEWS.ru, конфликтующие общины провели переговоры и условились о перемирии. Выходцы из Африки признали свою вину в нападении на чеченца и принесли извинения в присутствии его отца.