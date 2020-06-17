Выходцы из Африки и Чечни объявили перемирие после беспорядков во Франции

https://static.news.ru/photo/eda18f08-b0d2-11ea-b4f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Общины выходцев из Чечни и Северной Африки, устроившие беспорядки во французском городе Дижон, договорились о перемирии. Конфликтующие стороны провели переговоры.

Представители обеих общин встретились во дворе мечети в коммуне Кетиньи недалеко от Дижона, передаёт Marianne. По словам одного из членов чеченской диаспоры, их противники признали вину в нападении на молодого чеченца. Они извинились в присутствии его отца.

Также на встрече присутствовали имам мечети и чеченский имам из департамента Юра, который отметил, что конфликт не связан с наркотиками или переделом территории.

Как писал NEWS.ru, эпицентром беспорядков стал район Грезий, значительную часть населения которого составляют выходцы из Алжира. Их конфликт с местной чеченской общиной за несколько дней превратил французский город в арену боевых действий: по улицам ходят люди в масках и с оружием, слышна стрельба, было сожжено несколько автомобилей. Как отмечают и французские власти, и журналисты, за эскалацию насилия, наблюдающуюся в начале недели, ответственны всё же не чеченцы, а местные жители.

Поводом для столкновений между этническими общинами Дижона стало избиение 16-летнего чеченца. Представители пострадавшей стороны говорят, что нападение совершили наркодилеры из числа алжирцев. Известия быстро разошлись по стране, и в Дижон стали съезжаться чеченцы со всей Франции.

В ночь с 12 на 13 июня вооружённые молотками, битами и железными прутьями люди в капюшонах и масках напали на кальянный бар «Чёрная жемчужина», которым владеют арабы. Прибывшая на место происшествия полиция вынуждена была применить слезоточивый газ, чтобы разогнать людей, а прокуратура Дижона позднее сообщила о десяти раненых из числа нападавших и находившихся в баре. Однако арестов не последовало, а до вечера 13 июня обстановка была относительно спокойной.

В ночь с 13 на 14 июня чеченцы назначили встречу алжирцам, однако то, что должно было стать диалогом, обернулось перестрелкой. Воскресенье было отмечено нарастанием беспорядков, но полиция вновь никого не задержала.

Вечером 15 июня массовые погромы продолжились: неизвестные в масках и с огнестрельным оружием поджигали автомобили и мусорные баки, уничтожали камеры наблюдения, сообщалось даже о взрывах.

16 июня в Дижон было дополнительно отправлено более 100 сотрудников жандармерии, а госсекретарь при главе МВД Франции Лоран Нуньес вылетел в город, чтобы оценить обстановку на месте и призвать погромщиков к спокойствию. При этом представители властей не спешат возлагать вину за эскалацию насилия на приехавших в Грезий чеченцев, а допускают, что за этим стоят местные выходцы из Алжира.