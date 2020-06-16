В французском Дижоне продолжаются беспорядки, начавшиеся в минувший уикенд с межэтнических столкновений. Эпицентром стал район Грезий, значительную часть населения которого составляют выходцы из Алжира. Их конфликт с местной чеченской общиной за несколько дней превратил французский город в арену боевых действий: по улицам ходят люди в масках и с оружием, слышна стрельба, было сожжено несколько автомобилей. Как отмечают и французские власти, и журналисты, за эскалацию насилия, наблюдающуюся в начале недели, ответственны всё же не чеченцы, а местные жители.

Поводом для столкновений между этническими общинами Дижона стало избиение 16-летнего чеченца. Представители пострадавшей стороны говорят, что нападение совершили наркодилеры из числа алжирцев. Известия быстро разошлись по стране, и в Дижон стали съезжаться чеченцы со всей Франции.

В ночь с 12 на 13 июня вооружённые молотками, битами и железными прутьями люди в капюшонах и масках напали на кальянный бар «Чёрная жемчужина», которым владеют арабы. Прибывшая на место происшествия полиция вынуждена была применить слезоточивый газ, чтобы разогнать людей, а прокуратура Дижона позднее сообщила о десяти раненых из числа нападавших и находившихся в баре. Однако арестов не последовало, а до вечера 13 июня обстановка была относительно спокойной.

Jan Schmidt-Whitley/Global Look Press

Сотрудникам телеканала France TV Info удалось пообщаться с несколькими представителями чеченской общины.

Среди них только мужчины, достаточно молодые и довольно вежливые по отношению к журналистам, — отмечают репортёры.

По словам чеченцев, их единственная цель — наказать наркодилеров, избивших соотечественника, а не пугать местных жителей. Издание Le Monde приводит схожее высказывание другого представителя общины.

Мы никогда не собирались разграблять город или нападать на население, — говорит он.

Тем не менее, напряжённость лишь усилилась. В ночь с 13 на 14 июня чеченцы назначили встречу алжирцам, однако то, что должно было стать диалогом, обернулось перестрелкой. Воскресенье было отмечено нарастанием беспорядков, но полиция вновь никого не задержала.

Вечером 15 июня массовые погромы продолжились: неизвестные в масках и с огнестрельным оружием поджигали автомобили и мусорные баки, уничтожали камеры наблюдения, сообщалось даже о взрывах.

Полиция произвела четыре ареста, но результаты допросов пока не обнародованы; прокуратура, в свою очередь, заявила о начале расследования. Продолжающиеся беспорядки усилили критику в адрес правоохранителей. Однако Фредерик Самсон, начальник штаба префекта департамента Кот-д'Ор, считает, что силы правопорядка действовали сообразно ситуации.

Роль полицейских не в том, чтобы ещё больше нарушать общественный порядок, — цитирует его портал France Bleu.

16 июня в Дижон было дополнительно отправлено более ста сотрудников жандармерии, а госсекретарь при главе МВД Франции Лоран Нуньес вылетел в город, чтобы оценить обстановку на месте и призвать погромщиков к спокойствию.При этом представители властей не спешат возлагать вину за эскалацию насилия на приехавших в Грезий чеченцев, а допускают, что за этим стоят местные выходцы из Алжира.

Мы не обнаружили никакого внешнего присутствия, это (погромщики) люди из Дижона, — заявил, в частности, префект Кот-д'Ор Бернард Шмельц.

Он также подчеркнул, что задержанные не принадлежат к чеченской общине.

Подобная реакция властей весьма показательна. Франция часто сталкивается со вспышками насилия в таких «изолированных» районах, где преобладают выходцы из африканских стран, как Грезий. Конфликт обжившихся в Дижоне алжирцев с относительно небольшой чеченской общиной города в этом контексте мог оказаться просто ещё одним фактором, спровоцировавшим и без того назревший социальный взрыв. Вопрос лишь в том, удастся ли французским властям своевременно его купировать, — пока вслед за чеченцами в Грезий не начали съезжаться и африканцы со всей страны.