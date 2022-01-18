Непонятные подземные звуки вызвали панику в греческом городе

В Греции в городе Салоники местные жители обеспокоены звуками неизвестного происхождения под одной из городских улиц. По словам очевидцев, необъяснимый феномен начался полтора месяца назад, но власти так и не установили причину явления. Об этом сообщает Daily Star.
Горожане
Позже Управление по водоснабжению выдвинуло гипотезу, что разница в давлении в трубах в ночное время приводит к появлению подобного шума. В настоящее время городская администрация продолжает поиски источника звука.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на нефтепроводе в Турции возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Инцидент произошёл в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Власти обеспокоены, что пожар перекинется на жилые кварталы.
Пожар, возникший после взрыва, распространился и на шоссе Кахраманмараш — Газиантеп. Из-за пожара в район было направлено много пожарных и машин скорой помощи, трасса закрыта для движения в оба направления.