Непонятные подземные звуки вызвали панику в греческом городе

В Греции в городе Салоники местные жители обеспокоены звуками неизвестного происхождения под одной из городских улиц. По словам очевидцев, необъяснимый феномен начался полтора месяца назад, но власти так и не установили причину явления. Об этом сообщает Daily Star.

Горожане обратились в различные службы, которые не смогли установить причину ночного шума. Многие пользователи социальных сетей отметили, что звук напоминает монотонный стук, который можно услышать лишь вечером под одной из улицы района Метеора. Геологи уверены, что шум не может иметь природное происхождение, так как обладает ритмичностью.

Позже Управление по водоснабжению выдвинуло гипотезу, что разница в давлении в трубах в ночное время приводит к появлению подобного шума. В настоящее время городская администрация продолжает поиски источника звука.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на нефтепроводе в Турции возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Инцидент произошёл в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Власти обеспокоены, что пожар перекинется на жилые кварталы.



Пожар, возникший после взрыва, распространился и на шоссе Кахраманмараш — Газиантеп. Из-за пожара в район было направлено много пожарных и машин скорой помощи, трасса закрыта для движения в оба направления.