https://static.news.ru/photo/efc06418-4402-11ea-aca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы России способны проводить региональные войны в соседних регионах и одновременно еще и присутствовать в Сирии и на Украине. Об этом заявило немецкое издание Die Welt.

По данным СМИ, которое ссылается на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции, по сравнению с 2008 годом боевая мощь России значительно усилилась. При этом военный потенциал России до 2029 года будет концентрироваться в Европе.

Особую опасность у экспертов вызывает гиперзвуковое оружие «Авангард» с возможностью ядерного оснащения, а также маневренные подводные лодки класса «Борей», подводный беспилотник «Посейдон» и подводная лодка «Лошарик». Россия также повысила расходы на оборону и количество военных учений, сообщает издание.

Ранее NEWS.ru писал, что российский комплекса ПВО «Панцирь-С» получил в дополнение к стандартной ракете новейшую гиперзвуковую ракету, способную развивать скорость 5 Махов и более. Новая ракета повысит скорострельность комплекса. Боевая часть ракеты также не будет нуждаться в большом количестве взрывчатки для разлёта осколков.