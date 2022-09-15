Правительство Польши решило восполнить нехватку энергии, используя для этой цели угольные отвалы, оставшиеся от разрезов, сообщает EADaily. По замыслу Министерства имущества, уголь из отходов будет поставляться на рынок после смешивания с более качественным сырьем. В этом году будут запущены первые установки по подобной переработке угля, каждая из которых, по данным польского издания Rzeczpospolita, будет извлекать до 100 тысяч тонн сырья в год.
В шахтах будет десять установок по переработке угля, каждая из которых будет извлекать до 100 тысяч тонн сырья в год. Общая стоимость инвестиции, состоящей из десяти модулей, составит примерно 150 млн злотых за один раз, — пишет издание.
Работа над концепцией использования отвалочного угля велась в Министерстве имущества Польши уже несколько месяцев. По просьбе министра Яцека Сасина проектом руководила Группа экономических экспертов (ZEG) во главе с президентом Варшавской фондовой биржи Мареком Дитлем. По расчетам ведомства, технология по использованию переработанного угольного отруба требует в 10 раз меньших трат, чем закупка угля за границей.
Финансист Максим Худалов ранее рассказал, что в запасе у стран Евросоюза осталось не так много угля, а новые цены для некоторых стран могут оказаться неподъемными. В Европе, которая сейчас импортирует топливо даже из самых дальних уголков мира, уголь с отгрузкой в Роттердаме торгуется по $380 за тонну. Новые цены, по словам финансиста, могут оказаться неподъемными для покупателей. Худалов считает, что высокие цены на электроэнергию вряд ли будут иметь длительный характер. По его словам, в европейских странах вскоре начнут сокращать потребление газа, останавливая промышленность, а также введут налог за манипулирование рынком для всех трейдеров.