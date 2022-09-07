Финансист рассказал о последствиях высоких цен на уголь для Европы Финансист Худалов: новые цены для ряда стран Евросоюза могут оказаться неподъемными

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Вагоны с углем

Отказ Европы от угля из России и попытка заместить его иным топливом, а также высокие цены на газ привели к жесткой конкуренции и рекордным ценам на уголь — стоимость австралийского каменного топлива выросла до самых высоких показателей за последние шесть лет, сообщает EADaily. Глава центра финансового консультирования «Газпромбанка» Максим Худалов рассказал, что в запасе у стран Евросоюза осталось не так много угля, а новые цены для некоторых стран могут оказаться неподъемными.

Скорее всего, начался ажиотажный спрос на конкретные марки угля со стороны европейцев, которые брали его раньше в России. <...> При этом на складах ЕС осталось угля почти на месяц работы, — рассказал эксперт.

В Европе, которая сейчас импортирует топливо даже из самых дальних уголков мира, уголь с отгрузкой в Роттердаме торгуется по $380 за тонну. Новые цены, по словам финансиста, могут оказаться неподъемными для покупателей.

Худалов считает, что высокие цены на электроэнергию вряд ли будут иметь длительный характер. По его словам в европейских странах вскоре начнут сокращать потребление газа, останавливая промышленность, а также введут налог за манипулирование рынком для всех трейдеров.

Пресс-секретарь департамента экономики Швейцарии Маркус Спурндли ранее предупредил жителей о грозящих им штрафах и тюремном заключении до трех лет в случае перегрева домов зимой. Это касается тех, кто будет поддерживать в жилье температуру выше 19 градусов. Политик пояснил, что такими действиями люди будут нарушать директивы правительства из-за нехватки газа. Тюремный срок будет грозить тем, кто умышленно нарушит распоряжение правительства. В остальных случаях ограничатся штрафами.