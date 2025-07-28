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28 июля 2025 в 03:15

Недовольный Трампом пассажир чуть не взорвал самолет в Британии

Недовольного Трампом пассажира задержали из-за угроз взорвать самолет в Британии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании был задержан пассажир авиакомпании EasyJet, угрожавший взорвать самолет, следовавший из Лутона в Глазго. Как сообщает The Sun, мужчина выражал недовольство политикой президента США Дональда Трампа, находившегося с визитом в Шотландии.

По свидетельствам очевидцев, 41-летний гражданин Индии, проживающий в Британии как беженец, вышел из туалета с криками. Он заявил о наличии бомбы и намерении «отправить сигнал Трампу». Пассажиры оперативно обезвредили нарушителя, а бортпроводники, проверив его багаж, не обнаружили взрывчатки.

Самолет благополучно приземлился в Глазго, где мужчину передали полиции. Инцидент произошел на фоне визита Трампа в Шотландию, однако мотивы задержанного пока остаются неясными. Власти проводят расследование этого происшествия.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала женщину в Киеве, которая пыталась взорвать кафе в среду, 23 июля. По данным СБУ, жительница украинской столицы пронесла с собой два самодельных взрывных устройства. СВУ общей мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте должны были взорваться в вечерний час пик. Женщина планировала сделать это дистанционно.

Дональд Трамп
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