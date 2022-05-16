Недогрызть гранит науки: в Чехии испугались студентов из РФ и Белоруссии Чешские вузы решают, как выполнять требования ЕС в отношении учащихся из санкционных стран

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Российские студенты, поступившие на технические факультеты государственных вузов Чехии, могут не закончить обучение. Министерство образования республики опубликовало рекомендации в отношении учащихся из государств, которые находятся под санкциями ЕС. Как сообщает портал educationcenter.cz, предполагается не только ввести лимит на число принимаемых студентов из РФ (а также из Белоруссии), но и ограничить их доступ к учебным программам по «небезопасным» специальностям. Поскольку регламенты Совета ЕС едины для всех членов сообщества, проблемы у россиян могут возникнуть не только в Чехии. При этом NEWS.ru выяснил, что многие университеты хотели бы максимально оградить молодых людей из РФ от неизбежной дискриминации. И пока никого из них не отчислили из-за гражданства.

Под наносанкциями

До сих пор ограничения затрагивали в основном студентов из Ирана, но теперь чешские вузы обязаны определиться с политикой и в отношении молодых россиян и белорусов. Особые требования объясняются запретом на уровне ЕС «предоставлять прямую или косвенную техническую помощь» физическим или юридическим лицам из «стран риска». Финансово-аналитическое управление Чехии (финразведка, следящая за исполнением Прагой международных санкций) определило список чувствительных специальностей. Он оказался внушительным:

— авиация,

— биотехнологии,

— инженерия,

— информационно-коммуникационные технологии,

— космонавтика,

— машиностроение,

— нанотехнологии и наноматериалы,

— проектирование технологических процессов,

— технология материалов,

— физика,

— химия и биохимия,

— электротехника,

— энергетика,

— энергия и топливо,

— ядерные дисциплины (включая, например, ядерную химию, ядерные технологии).

Еврокомиссия настаивает: предоставление высшего образования выходцам из санкционных стран и их допуск к прикладным исследованиям могут подпадать под эту «техническую помощь». Следуя установкам из Брюсселя, Минобразования Чехии предложило переводить студентов с «небезопасных» на «безопасные» специальности, исключающие доступ к таким программам. Как именно это сделать, вузам придется придумывать самим.

Тут нет каких-то общих регламентов. Основываясь на методических указаниях управления Министерства финансов, университеты проверяют свои учебные программы на предмет рисков определённых предметов, передачи чувствительной информации в процессе преподавания или исследований. На основе этого анализа университеты отбирают конкретных студентов. Но даже если ситуация с обучением конкретного студента будет расценена как сопряжённая с риском, никто его не «уволит». У студента будет возможность продолжить обучение в другой области, — заверили NEWS.ru в Минобразования Чехии.

Там пояснили, что на первом этапе тот или иной университет «должен попытаться найти решение в виде составления индивидуального учебного плана или перевода студента на другую учебную программу». Но если найти компромисс не удастся, то, видимо, ничего не попишешь.

Только если эти альтернативные варианты невозможны, обучение может быть прервано в качестве крайней меры. Однако эта приостановка действует только на время действия санкций, введённых Европейской комиссией, — признали в ведомстве.

Dalibor Gluck/Global Look Press

Земля слухами полнится

В русскоязычном студенческом сообществе царит растерянность. Преподаватели стараются их успокоить.

В нашем университете учатся сотни российских и белорусских студентов, и некоторые из них обращаются ко мне в страхе за своё будущее. Я рад, что теперь мы можем сообщить им чёткую информацию и условия, на которых они смогут продолжить обучение. Считаю необходимым соблюдать санкции в отношении России и Белоруссии, но было бы неразумно вводить их автоматически и без разбора в отношении студентов, решивших выбрать Чехию для учебы и, возможно, для жизни. Зачастую им некуда идти, а иногда они даже не могут вернуться на родину, — сказал ректор Технического университета Брно Ладислав Яничек.

В вузе интерпретируют указания из министерства так, что «высшие учебные заведения не могут принимать каких-либо общих мер в отношении студентов исключительно на основании их национальной принадлежности».

Таким образом, университет может и дальше принимать на учебу российских и белорусских студентов. Но необходимо оценивать каждую заявку индивидуально с учётом выбранной программы обучения и её потенциального риска с точки зрения оказания технической помощи [странам под санкциями]. Однако на уровне бакалавра и магистра это в значительной степени вопрос доступа к общедоступной и опубликованной научной информации. Такую программу не обязательно считать критической, — говорится в заявлении Технического университета Брно.

Между тем продекан этого же вуза Ярослав Дитрих поделился в соцсетях неофициальной информацией. По его сведениям, студентам из РФ и РБ может быть предоставлена возможность доказать (условно — что-то подписать), что они не будут применять свои знания, полученные в Брно, в России и Беларуси. Возможно, у них будет возможность получить политическое убежище в Чехии, и на этом основании их не отчислят. Пока же учащиеся технических направлений вышли на демонстрации в Брно и Праге (они были одобрены муниципалитетами) под лозунгами «Студенты вне политики» и «Студенты не угроза».

Пожалуйста, дождитесь официального постановления вашего вуза. Не занимайтесь паническим поиском курсов, по которым можно продлить визы, и прочих запасных вариантов. Практически наверняка вузы предложат какие-то варианты переводов на другие специальности. Если нет — на этом же канале будем собирать списки альтернативных вариантов, включая курсы. Уж на языковых курсах мест всем точно хватит. Пожалуйста, не паникуйте раньше времени, — призывают координаторы одного из Telegram-чатов.

pixabay.com

Пока там больше слухов, чем конкретики. «Информатика в экономике — это безопасный выбор?» — интересуется один из абитуриентов. «Похоже, да, раз тебя принимают. Они бы так уверенно не писали, что берут. Иначе им по шапке надают потом», — отвечают старшие товарищи. «Изменения программы возможны только после успешного окончания первого года. И как они юридически собираются всё это менять?» — рассуждают первокурсники. Пока им действительно не остаётся ничего другого — только ждать.

Мой сын заканчивает второй семестр в Карловом университете в Праге. Он бесплатно поступил на математический факультет, до этого целый год специально учил в Москве чешский до уровня B2, — поделилась c NEWS.ru Анна, мама 20-летнего студента, поступившего в прошлом году в один из самых престижных чешских вузов. — Сначала нам не повезло с пандемией — из-за локдауна сын не смог получить визу и осенью вылететь в Прагу. Но руководство вуза пошло иностранцам навстречу и разрешило учиться и сдавать экзамены дистанционно. А потом, 10 января он, наконец, прилетел в Чехию. Мы платим только за общежитие. До сих пор всё было отлично. Теперь непонятно, что будет дальше. По идее математиков ограничения не должны коснуться, но мы же не знаем, какие предметы дальше идут по программе.

По крайней мере, точно можно сказать одно: пока «по паспорту» никого не отчислили. Правда, сотни молодых россиян уже начали переводиться в отечественные вузы, где правительство РФ пообещало им места на бюджете до конца 2022 года в случае дискриминации «в учебных заведениях недружественных стран.

Травля не пройдет

По словам Анны, студентов из России легко опознать по кошелькам с наличкой, которой они всюду расплачиваются. С дискриминацией её сын лично не сталкивался.

Были отдельные прецеденты (не у них, а в другом вузе), когда после 24 февраля преподаватели потребовали русских покинуть аудиторию. Эти эксцессы везде бурно обсуждали. Глава МИД Чехии и мэр Праги выступили с заявлениями, что не надо гнобить студентов, которые приехали в страну за знаниями. А в Карловом университете студентам из РФ предложили психологическую и даже материальную помощь, поскольку многие остались без средств после блокировки карт. Обещали выплачивать пять тысяч крон ежемесячно. Правда, сыну в итоге не удалось оформить матпомощь. Я думаю, у них очень большие суммы уходят на поддержку украинских беженцев. Их селят в том числе в студенческих кампусах. В основном это женщины с маленькими детьми и пожилые люди, — рассказала собеседница NEWS.ru.

Помнится, много шума наделал скандальный пост в соцсетях профессора Пражского экономического университета Мартина Длоуги.

По соображениям совести и моральных принципов я не буду учить русских студентов, я не выдам им ни диплом бакалавра, ни магистра. Я не буду проводить исследования с русскими учёными, а также не буду рецензентом их научных статей, — говорилось в посте профессора, который тот почти сразу же удалил после обрушившегося на него шквала критики.

За ним последовали оправдания: «Извините, но я удалил публикацию, поскольку некоторые дискуссии перешли за рамки приличия. Не совершайте ту же ошибку, что и я. Написать большую глупость в военной ситуации проще, чем кажется. Жалею, что затеял этот разговор».

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Справедливости ради надо признать, что против травли россиян выступили большинство подписчиков господина Длоуги. «Вы жалеете, что затеяли дискуссию или сделали глупый, ненавистнический пост?» — уточняет один из них. «И то и другое», — признаёт преподаватель.

А вот какой историей поделился пользователь в одном из Telegram-чатов, посвящённых студенческой жизни в Чехии: «У нашего знакомого подмосковного доктора дочки учатся в Чехии. Доктор рассказал, что 25 февраля ректор университета, в котором учатся его девочки, собрал всех студентов и обратился с посланием.<...> Российские и украинские студенты, живущие в Праге, это те, кто способен сделать подлый и жестокий мир лучше. Потом он написал на доске номер своего телефона и просил звонить ему, если кто-то захочет поплакать в трубку или попросить о любой помощи. Или просто поговорить».