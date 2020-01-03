Украинские силовики понесли в Донбассе небоевые потери: 18 человек погибли, ещё 14 получили травмы.
Об этом РИА Новости
По данным милиции, трое военных покончили жизнь самоубийством, четверо погибли от неосторожного обращения с оружием, ещё четверо подорвались на минах, двое отравились алкоголем и пятеро умерли от пневмонии.
За какой именно период ВСУ понесли эти потери, не сообщается.
Ранее NEWS.ru писал, что ополченцы ЛНР обвинили украинских силовиков в подготовке провокации. По их данным, военные готовятся обстрелять территорию самопровозглашённой Луганской народной республики с целью спровоцировать ответный огонь.
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