https://static.news.ru/photo/1bee3a6e-2e33-11ea-bc8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Украинские силовики понесли в Донбассе небоевые потери: 18 человек погибли, ещё 14 получили травмы.

Об этом РИА Новости рассказали в Управлении народной милиции ДНР.

По данным милиции, трое военных покончили жизнь самоубийством, четверо погибли от неосторожного обращения с оружием, ещё четверо подорвались на минах, двое отравились алкоголем и пятеро умерли от пневмонии.

За какой именно период ВСУ понесли эти потери, не сообщается.

Ранее NEWS.ru писал, что ополченцы ЛНР обвинили украинских силовиков в подготовке провокации. По их данным, военные готовятся обстрелять территорию самопровозглашённой Луганской народной республики с целью спровоцировать ответный огонь.