«Не на пользу животным»: зоолог о заборе на русско-финской границе Зоолог Глазков: забор на русско-финской границе навредит животным

Фото: Andreas Gillner/picture alliance/Global Look Press

Забор на русско-финской границе навредит не только отношениям между соседними странами, но и животным, заявил зоолог Павел Глазков. Он объяснил СМИ, что любое ограждение будет мешать перемещению диких зверей, мелких и крупных. По его словам, границу не смогут перейти волки, олени, росомахи, лисицы, ежи, кабаны, лоси и другие, хоть власти Финляндии и обещают, что забор сконструирован с учетом перемещений животных.

У животных идут постоянные перемещения и зимой тоже. Они уходят зимовать туда, где им комфортнее. <...> Это не на пользу нашим соседским отношениям и не на пользу животным. И люди пострадают, и животные, — пояснил эксперт.

Зоолог подчеркивает, что подобная ситуация происходит на границе Белоруссии и Польши, где забор уже есть. Там проживают зубры, которые могут оказаться на грани вымирания: их популяция и так узкая, а невозможность перемещаться мешает животным восстановить ее.

Глазков на примере передвижений лосей объяснил, почему забор на русско-финской границе навредит природе. Так, лосихи выбирают место, где будут рожать, с точки зрения безопасности и кормовой базы. Все эти перемещения «отработаны веками». Летом животные начинают передвигаться между полями на территориях двух государств, поедая иван-чай. Кроме того, зоолог предупредил, что ограждение не понравится и медведям: они будут регулярно его ломать.

Экс-член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее заявил, что забор, который возводит Финляндия, не более чем клоунада и напрасная трата сил и денег. Он отметил, что строительство ограждения соответствует идеологической стратегии страны.