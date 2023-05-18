Клинцевич назвал клоунадой забор на границе с Финляндией Экс-сенатор Клинцевич назвал клоунадой забор, построенный Финляндией на границе с Россией

Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

Строительство забора на границе Финляндии и России

Забор, который возводит Финляндия на границе с Россией, не более чем клоунада и напрасная трата сил и денег, считает бывший член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Комментируя ситуацию «360», он отметил, что строительство ограждения соответствует идеологической стратегии страны. По словам экс-сенатора, забор должен был создать препятствие в случае возможной миграционной диверсии в Евросоюз.

Это клоунада: пустая и напрасная трата времени и денег. Все выглядит как заданная идеологическая стратегия и попытка максимально быть лояльными, — пояснил Клинцевич.

Эксперт подчеркнул, что финское правительство готово к мобилизационной работе и видит в иммиграции практическое значение. По его словам, Вооруженные силы Финляндии при этом составляют только 24 тысячи человек. Резервистов в стране около миллиона. Клинцевич отметил, что их обучили, подготовили и снабдили оружием — для них якобы готово отдельное место в строю.

Экс-сенатор заметил, что для России подобные действия соседней страны смешны. Так, в Карелии формируется целый мотострелковый корпус с новой техникой и вооружением. По его словам, Россия готовится к любому развитию событий в связи с расширением границы с НАТО из-за вступления туда Финляндии.

Россия к возможной неожиданности готова. Готова ли будет Финляндия, если эти «неожиданности» навяжут им извне? Я не уверен. Особенно с точки зрения последних отношений с Россией, — заключил Клинцевич.

Обозреватель Ilta-Sanomat Иида Халликайнен ранее назвала забор на границе Финляндии и России садовым ограждением. По ее словам, именно так жители страны отреагировали на публикацию финскими пограничниками фотографий тестового участка заграждения.