В Финляндии заявили, что отгородились от России «садовым заборчиком» Ilta-Sanomat: финны назвали забор на границе с Россией садовым ограждением

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Забор на границе Финляндии с Россией больше напоминает садовое ограждение, говорится в статье обозревателя Ilta-Sanomat Ииды Халликайнен. По ее словам, именно так жители страны отреагировали на публикацию финскими пограничниками фотографий тестового участка заграждения.

В Хельсинки собираются построить вдоль границы с Россией забор длиной почти в 200 км. На это уйдет три — четыре года и €380 млн, отмечается в статье. Профессору Юсси Лайне сооружение напомнило забор для детской площадки.

Эта идея с возведением тестового участка забора кажется какой-то шуткой. Тестовая часть ограждения не соответствует изображениям и чертежам изначального проекта, которые пограничная служба публиковала осенью. Тестовый участок напоминает забор для детской площадки. Но я не очень-то удивлен, — сказал он.

По мнению профессора, учитывая стоимость проекта, его можно назвать «пустой тратой денег налогоплательщиков». Большая часть средств уйдет на строительство дорог к забору и на проведение прочих работ рядом с ним. Также Лайне поставил под сомнение целесообразность строительства забора на границе с Россией.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что с 11 мая финнам, которые едут за покупками и бензином, российские пограничники начали аннулировать визы и разворачивать их обратно в Финляндию. Таких случаев насчитаны десятки, чаще всего они происходили на пропускном пункте Ваалимаа — Торфяновка, визы аннулировали также и на КПП Нуйямаа — Брусничное. У обладателей двойного гражданства проблем с пограничниками не возникает.