Финны пожаловались на недопуск в Россию и аннулирование виз Helsingin Sanomat: Россия начала аннулировать финские визы

Фото: Takimoto Marina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Граждан Финляндии стали лишать виз и разворачивать домой на приграничном КПП при попытке въехать в Россию, пишет газета Helsingin Sanomat. У обладателей двойного гражданства проблем с пограничниками не возникает.

С 11 мая финнам, которые едут за покупками и бензином, российские пограничники начали аннулировать визы и разворачивать их обратно в Финляндию. Таких случаев насчитаны десятки, чаще всего они происходили на пропускном пункте Ваалимаа — Торфяновка, визы аннулировали также и на КПП Нуйямаа — Брусничное, указывает HS.

У многих граждан Финляндии деловые визы, а не туристические, и, согласно российскому законодательству, посещение заправки для покупки бензина или же обычного магазина не соответствует требованиям командировки. Издание указывает, что ранее пограничники на это закрывали глаза, однако теперь же начали запрашивать документы на границе и аннулировать визы.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ об отмене с 15 мая 2023 года визового режима для граждан Грузии. Грузины теперь могут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.