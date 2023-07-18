На Западе предупредили Киев о последствиях из-за выпадов Зеленского Politico: Запад может склонить Киев к переговорам из-за требований Зеленского об оружии

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Страны Запада могут заставить Киев заключить мирное соглашение с Москвой из-за постоянных просьб об оружии и помощи со стороны украинского президента Владимира Зеленского, пишет Politico. По словам обозревателя издания Джейми Деттмера, Зеленский плохо понимает общественное мнение в Западной и Южной Европе, «где домовладельцы и предприятия беспокоятся о том, как бы пережить ухудшение стоимости жизни».

Поскольку контрнаступление захлебнулось, украинцы опасаются, что Запад потеряет терпение и в конце концов решит, что победа на полных условиях Киева невозможна, — пишет Деттмер.

Ряд украинских чиновников также обеспокоены несоответствием между заявлениями и действиями европейских стран, из-за чего у тех появляется страх перед возможным решением Запада «навязать» Украине мирные переговоры.

Ранее стало известно, что жители некоторых европейских стран сомневаются в правильности действий президента Украины Владимира Зеленского и финансировании поставок военной техники Киеву. Соответствующий опрос провели американский центр Pew Research Center и европейская служба Eurobarometer.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна возражает против плана Еврокомиссии и отказывается выделять Украине больше денег. Он подчеркнул, что Будапешт не даст Киеву средств, пока не станет понятно, на что были потрачены перечисленные ранее €70 млрд от ЕС.