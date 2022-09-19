Названа страна в Европе, ужесточившая правила въезда для россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение, ужесточающее правила въезда для граждан России. Об этом Каминьский написал в своем аккаунте в Twitter.

Я сегодня подписал распоряжение, ужесточающее ограничение въезда в Польшу граждан России. Это результат общих договоренностей Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, — сообщил министр.

Ранее стало известно, что в понедельник, 19 сентября, Литва перестала впускать на свою территорию граждан России. Так, в первый день действия запрета на въезд по шенгенским визам во въезде было отказано 18 россиянам.

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд гражданам РФ с туристическими визами, в том числе выданными третьими государствами. Запрет действует на въезд гражданам России с действующей краткосрочной шенгенской визой, выданной с целью туризма, спорта и посещения культурных мероприятий вне зависимости от конечного пункта назначения или страны Шенгенского соглашения, в которой была выдана виза. С этого дня единственной страной Евросоюза с сухопутной границей с РФ стала Финляндия.

Ранее, 12 сентября, прекратило действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Теперь для оформления въездных виз россиянам надо будет заплатить €80 вместо €35, максимальный срок рассмотрения заявлений увеличивается с 10 до 15 дней, а при необходимости дополнительной проверки — до 45 дней. Также расширен список необходимых документов.