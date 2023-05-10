Названа страна Евросоюза с наиболее сократившимися поставками из России Поставки товаров из России в Швецию за год санкций сократились сильнее, чем во всем ЕС

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Поставки товаров из России в Швецию сократились за последний год на 90%, следует из информации, опубликованной на сайте управления внешней торговли Швеции (Kommerskollegium). В расчет берется период с марта 2022 года по февраль 2023 года. В целом по Европе этот показатель упал только на 5%.

Это делает Швецию страной, которая в процентном отношении больше всего сократила импорт товаров из России среди стран ЕС, даже если исключить нефть и газ.

Аналитик Kommerskollegium Нильс Норель заметил, что поставки могут в конечном итоге полностью прекратиться, если текущая тенденция сохранится.

Тем не менее, сообщается, что 12 стран увеличили свои закупки из России, в основном за счет нефти и газа. Среди этих стран — Словения, Кипр, Венгрия.

Ранее обозреватель финского издания Yle Пирьо Аувинен заявил, что конфликт на Украине позволил улучшить жизнь жителям шведского города Эрншельдсвик, у которых появилась работа на местном предприятии, производящем БМП. Он побывал на заводе производителя оборонной техники BAE System Hägglunds, расположенном в городе с 55 тысячами жителей на севере Швеции.