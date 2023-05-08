Финский журналист узнал, как Швеция выиграла от конфликта на Украине Yle: конфликт на Украине снизил безработицу в шведском городе Эрншельдсвик

Фото: Angela to Roxel/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Конфликт на Украине позволил улучшить жизнь жителям шведского города Эрншельдсвик, у которых появилась работа на местном предприятии, производящем БМП. Об этом рассказал обозреватель финского издания Yle Пирьо Аувинен. Он побывал на заводе производителя оборонной техники BAE System Hagglunds, расположенном в городе с 55 тысячами жителей на севере Швеции.

Украинский кризис нам совершенно не нравится. Но для города хорошо, что дела у Hägglunds идут в гору. Появилось много рабочих мест, - рассказал журналисту один из местных жителей.

Журналист отметил, что Hagglunds является одним из крупнейших предприятий города, там производят БМП CV90, а также гусеничные броневездеходы BvS10. После начала конфликта на Украине предприятие открыло несколько сотен новых рабочих мест. Благодаря этому уровень безработицы в населенном пункте упал до 6%, что ниже среднего показателя по всей Швеции.

Директор предприятия Томми Густафссон-Раск рассказал, что растущая угроза со стороны России стала влиять на работу предприятия еще девять лет назад, однако заказы, связанные непосредственно с конфликтом на Украине, стали поступать лишь теперь.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что США и Финляндия в настоящее время обсуждают соглашение об оборонном сотрудничестве двух стран. По информации издания, в случае реализации соглашения Вашингтон сможет использовать финскую территорию и военные базы для хранения своей военной техники и проведения учений.