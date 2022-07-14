Названа предварительная дата новой «зерновой встречи» РИА: новый раунд переговоров по зерну может состояться 20-21 июля

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Новая встреча по зерновому вопросу при участии делегаций России, Украины, Турции и ООН может состояться 20-21 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Точную дату предстоит согласовать по дипломатическим каналам. Отмечается, что Стамбул и ООН совместными усилиями планируют проконтролировать суда, следующие в украинские порты.

Предварительно 20-21 июля, но это пока не точно, все согласуется сторонами, корректировки возможны, — заявил источник.

Ранее в ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле делегации договорились создать координационный центр по вопросам вывоза зерна. По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, встреча прошла успешно, стороны выразили готовность решить вопрос конструктивно. На предстоящей встрече ожидается, что Россия и Украина подпишут итоговый документ по обсужденным пунктам.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, назвал переговоры по зерну критически важным шагом вперед. В организации надеются, что стороны придут к официальной договоренности по экспорту зерна уже на следующей неделе.