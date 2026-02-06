Назван возможный кандидат на пост спецпосланника ЕС по Украине

Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте рассматривается как потенциальный кандидат на должность специального представителя ЕС по Украине, передает La Repubblica. Вопрос о назначении спецпосланника обсуждался на встрече руководства Евросоюза с президентом Франции Эммануэлем Макроном накануне. На следующий неделе тема будет поднята на неформальном саммите ЕС.

Среди кандидатов на новую должность рассматривались и другие фигуры, в том числе Ангела Меркель, экс-канцлер ФРГ с 2005 по 2021 год, и Марио Драги, бывший премьер-министр Италии в 2021-2022 годах и экс-глава Европейского центрального банка с 2011 по 2019 годы. Но правительство Германии не поддержало кандидатуру Меркель, так как при ее руководстве были достигнуты важные соглашения с Россией в области энергетики. В то же время Драги занимался другими вопросами.

Как пишет издание, назначение спецпосланника по Украине со стороны ЕС направлено на то, чтобы избежать восприятия Европы как разобщенного союза с независимыми национальными дипломатическими подходами. В материале говорится, что таким образом Евросоюз стремится обеспечить себе участие в переговорном процессе.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что считает странной идею назначения спецпосланника Евросоюза с Россией. По его мнению, причины введения такой должности остаются неясными.