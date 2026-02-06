Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 16:14

Назван возможный кандидат на пост спецпосланника ЕС по Украине

Экс-президент Финляндии Ниинисте может стать посланником ЕС по Украине

Саули Ниинисте Саули Ниинисте Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте рассматривается как потенциальный кандидат на должность специального представителя ЕС по Украине, передает La Repubblica. Вопрос о назначении спецпосланника обсуждался на встрече руководства Евросоюза с президентом Франции Эммануэлем Макроном накануне. На следующий неделе тема будет поднята на неформальном саммите ЕС.

Среди кандидатов на новую должность рассматривались и другие фигуры, в том числе Ангела Меркель, экс-канцлер ФРГ с 2005 по 2021 год, и Марио Драги, бывший премьер-министр Италии в 2021-2022 годах и экс-глава Европейского центрального банка с 2011 по 2019 годы. Но правительство Германии не поддержало кандидатуру Меркель, так как при ее руководстве были достигнуты важные соглашения с Россией в области энергетики. В то же время Драги занимался другими вопросами.

Как пишет издание, назначение спецпосланника по Украине со стороны ЕС направлено на то, чтобы избежать восприятия Европы как разобщенного союза с независимыми национальными дипломатическими подходами. В материале говорится, что таким образом Евросоюз стремится обеспечить себе участие в переговорном процессе.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что считает странной идею назначения спецпосланника Евросоюза с Россией. По его мнению, причины введения такой должности остаются неясными.

Евросоюз
Финляндия
Украина
Саули Ниинисте
Эммануэль Макрон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин встретился с главой группы «Мантера» Ткачевым
Реестр иноагентов пополнился новыми именами
Слово «коуч» может обрести официальный статус в русском языке
Россияне купили рекордные объемы облигаций в 2025 году
В Москве задержали организовавших нелегальную миграцию полицейских
Программы для перехода к экономике замкнутого цикла подготовили 59 регионов
Глава МИД Швейцарии допустил дипломатическую оплошность на встрече в Москве
«Интервенция»: Лавров ответил на выступлении Рютте в Раде
Мощнейший удар и стягивание солдат под Сумы: новости СВО на вечер 6 февраля
Роспотребнадзор выясняет детали гибели россиянки после ужина в Египте
Депутат ответил, как отказ отелей от работы с «Яндексом» повлияет на туризм
«Любой ценой»: Лавров объяснил цель Запада на Украине
Мирошник раскрыл цель терактов со стороны Киева
В ЕК заявили о подготовке нового пакета санкций против России
Самойлова испугалась Джигана после драки с охранниками
Стало известно, где нашли оружие после покушения на генерала Алексеева
ЦБ сообщил о невиданном росте золотых резервов России
Россиянам объяснили, почему есть снег опасно
Соседи Леонтьева раскрыли, как давно не видели певца в Москве
В Ленобласти поймали домушника с грелкой, миксером и продуктами
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.