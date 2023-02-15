НАТО запросит у своих членов больше денег Минобороны Венгрии: страны НАТО могут увеличить оборонные расходы свыше 2% ВВП

Фото: nato.int

Некоторые страны НАТО летом могут принять решение об увеличении оборонных расходов свыше 2% от своего ВВП, заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки по итогам встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе, передает РИА Новости. Он отметил, что Венгрия входит в число европейских государств, повышающих траты на оборону.

Венгрия добросовестный союзник, поскольку уже за год до указанного срока может выйти на уровень 2% ВВП расходов на оборону. Несколько стран-союзников поднимут этот уровень выше. Решение об этом может быть принято на планирующемся в июле саммите НАТО в Вильнюсе, — сказал министр.

Накануне Bloomberg сообщил, что НАТО занимается разработкой плана действий на случай участия одновременно в нескольких вооруженных конфликтах, включая те, что могут происходить за пределами зоны ответственности Альянса. В связи с этим министры обороны стран Блока в ходе встречи в Брюсселе обсудят вопросы перераспределения сил и наращивания инвестиций.

15 февраля Министерство обороны Соединенного Королевства объявило, что Великобритания, Дания, Исландия, Литва, Нидерланды и Швеция передали £520 млн ($630 млн) в международный фонд на оказание помощи Украине. По информации ведомства, деньги, в частности, пойдут на поставки беспилотных воздушных систем, средств радиоэлектронной борьбы и воздушной защиты. Между тем бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время не на стороне Киева. По его словам, Украина не успеет получить тяжелые вооружения от союзников, если Россия в ближайшие дни начнет наступление.