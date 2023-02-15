Стало известно содержание первого пакета поддержки Фонда помощи Украине МО Британии: часть стран Запада передали $630 млн в фонд на оказание военной помощи Киеву

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Великобритания, Дания, Исландия, Литва, Нидерланды и Швеция передали £520 млн ($630 млн) в международный фонд на оказание помощи Украине, сообщило Министерством обороны Соединенного Королевства, передает ТАСС. По информации ведомства, деньги, в частности, пойдут на поставки беспилотных воздушных систем, средств радиоэлектронной борьбы и воздушной защиты.

Первый пакет помощи с ожидаемым объемом более £200 млн (более $240 млн - NEWS.ru) будет включать в себя жизненно важные средства в виде артиллерийских снарядов, [комплексов] морской разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также запасные части, в том числе для нынешних украинских танков, — отмечается в заявлении.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что игры с поставками оружия Украине плохо закончатся для тех, кто в них играет. Дипломат назвал США главный дирижером и выгодоприобретателем украинского кризиса. Рябков указал на то, что в США рассчитывают навязать европейцам новые, многомиллиардные контракты на закупку своей военной продукции.

Между тем бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время не на стороне Киева. По его словам, Украина не успеет получить тяжелые вооружения от союзников, если Россия в ближайшие дни начнет наступление.