Рябков предупредил о последствиях игр с поставками оружия Украине Рябков: циничная игра с поставками оружия Украине плохо закончится для игроков

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Рябков

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что игры с поставками оружия Украине плохо закончатся для тех, кто в них играет. Дипломат в разговоре с РИА Новости назвал США главный дирижером и выгодоприобретателем украинского кризиса.

Среди прочего, в Вашингтоне рассматривают Украину в качестве испытательного полигона для изделий своего военно-промышленного комплекса, где обкатываются различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, весьма дальнобойные, и все это испытывается, что называется, на предмет сопротивляемости российскому оружию, — подчеркнул дипломат.

Рябков также указал на то, что изымая у союзников военную технику и отправляя ее «на утилизацию» в Киев, в США рассчитывают навязать европейцам новые, многомиллиардные контракты на закупку своей военной продукции. Такой подход он назвал циничной игрой с плохим концом для игроков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль расценивает поставки оружия Киеву Западом как прямую вовлеченность в конфликт. По его словам, заявления европейских столиц, НАТО и США о неучастии этих стран в конфликте при активной поставке оружия Украине не соответствуют действительности.