Bloomberg: НАТО готовится к участию в нескольких конфликтах одновременно

Фото: Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley/Keystone Press Agency

Учебный полигон Бабадаг, Румыния

НАТО занимается разработкой плана действий на случай участия одновременно в нескольких вооруженных конфликтах, включая те, что могут происходить за пределами зоны ответственности Альянса, сообщает Bloomberg. В связи с этим министры обороны стран Блока в ходе встречи в Брюсселе обсудят вопросы перераспределения сил и наращивания инвестиций.

По сведениям агентства, на встрече министры подпишут секретное руководство, содержащее порядок действий на случай «параллельного участия стран НАТО в конфликте высокой интенсивности в соответствии с обязательствами взаимной обороны, а также столкновениях за пределами зоны ответственности Альянса».

Руководство будет также содержать предложения странам-участницам относительно инвестиций в коллективную оборону. В частности, речь пойдет о направлении средств в наиболее важные ее секторы, такие как бронетанковые войска, ПВО и противоракетная оборона. После принятия руководства военное командование НАТО подробно изложит требования к каждому союзнику в ближайшие месяцы.

Накануне генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что подготовка НАТО к конфликту на Украине началась еще в 2014 году. По его словам, именно тогда начались столкновения РФ и Украины, поэтому Блок стал наращивать свое присутствие в граничащих с Россией государствах и увеличил оборонные расходы.