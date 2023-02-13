Столтенберг: НАТО готовилась к конфликту на Украине с 2014 года

Фото: Spc. Nicko Bryant Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press

Североатлантический альянс начал готовиться к конфликту на Украине еще в 2014 году, заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, столкновения между Россией и Украиной начались еще тогда и Альянс стал увеличивать численность сил, а также количество проводимых учений.

С 2014 года НАТО начала проводить самое значительное наращивание своих военных сил, поскольку война не началась в феврале прошлого года, она началась в 2014 году. И тогда же началась адаптация НАТО. <...> Мы увеличили численность Сил реагирования, количество военных учений, подняли оборонные расходы впервые за много лет. То есть фундаментально это не изменило НАТО, а лишь подтвердило важность Альянса и важность единства его стран-членов. <...> Это не было для нас сюрпризом. Мы знали, что конфликт произойдет, и мы готовились к этому, — сказал Столтенберг.

Он уточнил, что именно из-за конфликта России и Украины было увеличено присутствие сил НАТО в граничащих с РФ странами. Так, в 2016 году появились боевые группы в странах Прибалтики и Польше.

В рамках пресс-конференции Столтенберг также заявил, что государства — члены НАТО должны помочь усилить армию Украины после завершения боевых действий в стране. Он отметил, что ВСУ должны полностью перейти на стандарты Альянса. Столтенберг добавил, что на данный момент темп поставок на Украину превышает темп производства стран НАТО. В этой связи в Альянсе намереваются увеличить свои цели по запасам боеприпасов. По его мнению, нынешнюю стадию конфликта можно назвать войной логистики.