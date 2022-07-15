«Никто нас не дискредитировал»: студенты из РФ об учебе в Чехии Несмотря на санкции ЕС, чешские вузы не стали массово отчислять россиян, однако их приняли не на все специальности

Фото: Fotostand / Dostmann/Global Look Press

Этим летом абитуриенты из России не смогли поступить в некоторые вузы Чехии, хотя прошли по баллам. Как узнал NEWS.ru, россиян (а также белорусов) перестали принимать не только на «чувствительные» технические специальности из санкционного списка ЕС, но и на такие отделения, как, например, садоводство, коневодство или кинология. Впрочем, многие учебные заведения в Чехии все же не стали отсеивать молодых людей по признаку гражданства. Также не подтвердились опасения, что уже действующих студентов из РФ начнут массово отчислять.

Опасные садоводы и лесорубы-зомби

Еще в середине мая NEWS.ru писал о распоряжении Министерства образования Чехии, разосланном в государственные вузы страны. В нем сообщалось о требовании ЕС ограничить доступ учащихся из РФ и Белоруссии к «небезопасным» специальностям. В списке запретных направлений оказались авиация, космонавтика, био- и нанотехнологии, ядерная химия и многие другие. Новых студентов рекомендовалось на них не брать. В противном случае это будет считаться нарушением Прагой санкционного режима. Тех же, кто уже поступил и отучился какое-то время, чиновники советовали перевести на другие программы.

Предполагалось, что каждый вуз будет сам решать, как выходить из ситуации. Тогда никто толком не понимал, что будет с абитуриентами и студентами из РФ, — ни они сами, ни их педагоги. После первой «санкционной» сессии многое прояснилось.

Ты сдал вступительные экзамены, но не можешь прийти на учебу. Молодые россияне и белорусы наткнулись на стену санкций в Чехии. Они выполнили все условия для поступления, но у них плохой паспорт, — подтвердила ежедневная деловая газета Hospodářské noviny.

По данным издания, больше всего проблем с Чешским агротехническим университетом (CZU). Это подтверждают многочисленные истории в соцсетях, где соотечественники публикуют официальные скрины отказов о зачислении, несмотря на успешно сданные экзамены. В июне в редакцию одного из Telegram-каналов обратились 14 человек, которых не взяли на факультет агробиологии. Все они набрали больше 70 баллов по чешскому языку — в прежние времена этого должно было хватить. Проходные баллы у них были и по профильным предметам. Молодые люди утверждают, что их не взяли на программы садоводства, животноводства, а также в Центр изучения поведения собак. И всё только потому, что в программе есть биология и химия.

Схожая картина — на факультете лесного хозяйства и технологии древесины. «Судя по всему, там решили, что абитуриенты могут получить у них небезопасные знания. Ребят из Украины и Казахстана приняли. Все ребята из РФ и Белоруссии в пролете независимо от результатов», — рассказывают в одной их студенческих групп.

«Интересно, как лесорубы могут угрожать Чехии? Ну, вот как?», «Запретные знания: тайные коневоды, опасные садоводы, зомбированные лесники», — шутят сами абитуриенты.

Фото: gostudy.cz

Многие из них целый год изучали чешский на подготовительных курсах — иногда брали кредиты, чтобы потом бесплатно учиться в европейском вузе. Чехия предоставляет такую возможность иностранцам , поэтому она так популярна у молодых людей из России. «И что делать людям, которые все деньги в это вложили? Легко советовать переключиться на другие европейские страны. Это непросто, не один миллион рублей придётся потратить», — сокрушается народ. Многие описывают свои истории «под замком», опасаясь делиться ими со СМИ. Другие просят не называть имен — «мало ли что».

В приватных беседах молодые люди рассказывают, как в одном из деканатов им припомнили 1968 год, а сотрудники учебной части нервно перешептывались между собой о том, «что теперь говорить этим русакам».

NEWS.ru обратился в CZU за комментарием.

Процесс приема все еще продолжается. Студенты могут подавать апелляцию в установленные законом сроки. Это пока все, что мы можем сказать. До конца 2021 года условия зачисления студентов определяли деканы. Сейчас ситуация кардинально изменилась, мы обязаны соблюдать санкционные меры ЕС. Они не позволяют вузам оказывать прямую или непрямую техническую помощь [гражданам РФ]. Поэтому университет ввел дополнительные критерии. На критические учебные программы не могут быть допущены студенты из определенных стран. Но это ни в коем случае не является общей мерой. Каждый кандидат должен оцениваться индивидуально. Мы принципиально отвергаем обвинения в адресной дискриминации, — заявили NEWS.ru в ректорате вуза.

«Сдался вам этот CZU. На нем свет клином не сошелся. В Карловом университете спокойно принимают россиян на программы, где есть химия и биология», — советуют более опытные ребята. И правда, одна из девушек, которую не взяли на кинологию с блестящими баллами, сейчас выбирает между тремя другими чешскими вузами — они с радостью готовы предоставить ей место. В агротехнический она уже не пойдет, даже если апелляция разрешится в ее пользу.

Про CZU ничего не могу сказать: он меня не интересовал. Я с самого начала собиралась поступать в Мендлов (Университет сельского и лесного хозяйства имени Менделя в Брно. — NEWS.ru) и поступила — на молекулярную биологию. Еще при подаче заявления мне сказали, что все будет хорошо, — так оно и вышло. Мой Мендлов принимает всех на все факультеты, вообще никаких проблем, — поделилась с NEWS.ru студентка Анастасия.

Еще одну историю NEWS.ru рассказала студентка лечебного факультета Карлова университета Александра Г. Она успела буквально на последний рейс в Прагу до того, как приостановили авиасообщение между Москвой и чешской столицей.

Но если бы я не успела на тот регулярный рейс, чешская сторона все равно обещала как-то организовать выезд. Возможно, даже выслала бы за нами борт, — говорит Александра. — Тут, в Чехии, я не ощущаю на себе никакого влияния санкций. И с плохим отношением со стороны чехов тоже не сталкивалась.

Фото: gostudy.cz

Письма без обязательств

Да и в Чешском аграрном университете не отчисляют россиян, которые уже учатся на бакалавриате и в магистратуре. Даже тех, у кого возникают проблемы с успеваемостью.

Я им прямо сказал: допустим, вы меня выгоните и вернусь я в Россию. Но ведь я уже получил у вас знания. Вы что, лоботомию мне перед отъездом сделаете? — рассуждает Сергей (имя изменено).

Он попросил разрешить ему пересдать один предмет, а для этого — перевестись на другую специальность, связанную с экологией. Поначалу все шло к тому, что парень попадёт под общую раздачу и будет отчислен. Но после нескольких писем в деканат просьба была удовлетворена.

Как утверждала Deutsche Welle (немецкое издание включено Минюстом РФ в реестр СМИ, исполняющих функции иноагента), нередко в таких письмах вузы требуют от российских студентов выразить политическую позицию по Украине — мол, тогда есть шанс не вылететь. Однако среди собеседников NEWS.ru не нашлось тех, кого бы заставляли это сделать.

Нас действительно попросили написать письма на имя декана с просьбой разрешить нам продолжить учебу. Но там не было никакой обязаловки в плане того, как именно составить это письмо и что конкретно там должно быть прописано. Речь идет в целом о том, что мы обычные студенты, никакие не шпионы, не представляем угрозы для Чехии, а просто хотим здесь учиться, — поделилась с NEWS.ru Дуня, студентка второго курса факультета архитектуры Чешского технического университета в Праге.

По ее словам, то же самое попросили сделать ребят из России с других факультетов.

Что там писать — решаешь сам. Были рекомендации, что вы можете включить в это письмо. Например, обозначить политическую позицию или указать какие-то свои активности, если вы ходили на митинги. Но это не обязательно и по желанию. Я читала некоторые заголовки в российских СМИ, будто студентов в Чехии заставляют отречься от Российской Федерации. Это полная ерунда, — говорит Дуня. — Как я понимаю, эти письма нужны вузу, чтобы подстраховаться, — на случай, если у нас возникнут проблемы с продлением виз на следующий год. Тогда наш университет сможет как-то повлиять на МВД. Но это не значит, что на основании этих писем декан решает, кого отчислить, а кого оставить. Наш университет вообще никого не отчисляет. Никаких мер против россиян не принимает. Напротив, нам говорят: если вас как-то негативно затронула вся эта ситуация, можете обратиться к психологам в центр помощи.

Александре Г., которая учится в Карловом университете на врача, вообще не приходилось подписывать никаких писем.