Над Херсоном сбили пять ракет ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Херсон подвергся ракетному обстрелу ВСУ: из шести выпущенных ракет пять были сбиты, рассказали РИА Новости в военно-гражданской администрации региона. По информации чиновников, украинские силы использовали для обстрела реактивную систему залпового огня HIMARS.

Было выпущено шесть ракет. Пять ракет сбили, одна упала в районе Антоновского моста, — сообщил агентству источник в администрации.

По его словам, ракета угодила в сам мост, но он выдержал попадание. На место ее падения выехали специалисты, которые оценят разрушения от ударов.

На прошлой неделе украинские войска обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области. В результате погибли два человека, семь пропали без вести и 90 получили ранения. Кроме того, разрушены десятки жилых домов, заводы, склады, больницы, школы и магазины. 18 июля город вновь подвергся обстрелу. Несмотря на срабатывание системы ПВО, попадания все же были.

В ходе спецоперации российские войска взяли Херсонскую область под свой контроль. В военно-гражданской администрации региона посоветовали киевским властям забыть о его возвращении. В области идет подготовка к референдуму о вхождении ее в состав России.