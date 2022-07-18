Украинские войска обстреляли Новую Каховку

Фото: Министерство обороны Украины

Реактивная артиллерия

Украинские войска попытались нанести ракетные удары по Новой Каховке, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев. По его словам, сработала система ПВО, но есть попадания в районе города.

Утром были очередные многочисленные ракетные удары. ПВО работала, но все равно были в течение получаса попадания в районе города. Мы сейчас все выясняем, — сказал Леонтьев.

Ранее стало известно, что после обстрела ВСУ Новой Каховки 11 июля пропали без вести семь человек, двое мирных жителей погибли и 90 получили ранения. В военно-гражданской администрации региона сообщили, что разрушены 65 жилых домов, три завода, склады, школы и детсады, две больницы и почти 250 магазинов.

Еще один обстрел произошел 14 июля, системы ПВО сбили пять украинских ракет. Обломки двух из них упали в районе завода «Сокол».