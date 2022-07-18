Украинские войска попытались нанести ракетные удары по Новой Каховке, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев. По его словам, сработала система ПВО, но есть попадания в районе города.
Утром были очередные многочисленные ракетные удары. ПВО работала, но все равно были в течение получаса попадания в районе города. Мы сейчас все выясняем, — сказал Леонтьев.
Ранее стало известно, что после обстрела ВСУ Новой Каховки 11 июля пропали без вести семь человек, двое мирных жителей погибли и 90 получили ранения. В военно-гражданской администрации региона сообщили, что разрушены 65 жилых домов, три завода, склады, школы и детсады, две больницы и почти 250 магазинов.
Еще один обстрел произошел 14 июля, системы ПВО сбили пять украинских ракет. Обломки двух из них упали в районе завода «Сокол».