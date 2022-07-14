ВСУ снова обстреляли в Херсонской области Новую Каховку Украинские националисты снова обстреляли в Херсонской области Новую Каховку

Фото: flickr

Пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз заявил, что украинские боевики обстреляли Новую Каховку. По его словам, в настоящее время уточняется степень повреждений, сообщает РИА Новости.

ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. Знаем, что есть попадание, — подчеркнул представитель ВГА.

Системы ПВО, как рассказал Мороз, сбили пять украинских ракет. Обломки двух из них упали в районе завода «Сокол». Последний раз армия Украины обстреливала город в ночь на 12 июля, тогда в Новой Каховке, в частности, взорвались склады с селитрой.

Ранее стало известно, что после обстрела ВСУ Новой Каховки пропали без вести семь человек, двое мирных жителей погибли и 90 получили ранения. В военно-гражданской администрации региона сообщили, что разрушены 65 жилых домов, три завода, склады, школы и детсады, две больницы и почти 250 магазинов.