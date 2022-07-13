Власти Новой Каховки рассказали о последствиях обстрела ВСУ В Новой Каховке после обстрела ВСУ повреждены 65 жилых домов и почти 250 магазинов

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После обстрела ВСУ Новой Каховки в Херсонской области пропали без вести семь человек, двое мирных жителей погибли и 90 получили ранения, сообщили в военно-гражданской администрации региона. Разрушены 65 жилых домов, три завода, склады, школы и детсады, две больницы и почти 250 магазинов, передает ТАСС.

Погибшими официально признаны два человека, пропавшими без вести — семь, ранены 90. Повреждены магазины — 248, жилой фонд — 65, склады — 15, учебные заведения — четыре, заводы — три, медучреждения — два, — говорится в сообщении.

Удар по городу с применением американских РСЗО HIMARS был нанесен 11 июля. При обстреле был уничтожен склад гуманитарной помощи, завод, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, а также множество социальных объектов. Ранее сообщалось о семи погибших и 70 пострадавших мирных жителях.

По мнению военного эксперта Виктора Баранца, решение атаковать Новую Каховку принял не президент Украины Владимир Зеленский, а консультирующийся с американцами командующий группировкой ВСУ. По словам специалиста, представители США пока не доверяют украинцам управлять HIMARS самостоятельно и «все время находятся рядом».