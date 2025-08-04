«Вплоть до расправы»: мобилизация на Украине выходит из под контроля

«Вплоть до расправы»: мобилизация на Украине выходит из под контроля Financial Times: на Украине усилилось сопротивление силовой мобилизации

На Украине усиливается общественное сопротивление силовой мобилизации, сопровождающееся ростом конфликтов с представителями военкоматов, сообщает Financial Times. В издании отмечают, что население резко критикует действия властей и армии, в том числе из-за насильственного характера призыва.

Целая вереница видеозаписей в социальных сетях показывает, как украинских мужчин вылавливают на улицах и жестоко трамбуют в фургоны, а разгневанные местные жители пытаются отбить их у «людоловов». <...> В то же время крепнет сопротивление мобилизации, <...> вплоть до расправы, — говорится в публикации.

По данным FT, власти Украины стараются продвигать добровольную службу, но армия продолжает испытывать нехватку личного состава. Военные заявляют о дефиците резервов и истощении подразделений, удерживающих оборонительные позиции, поэтому основная нагрузка все еще ложится на принудительную мобилизацию.

Ранее издание Steigan сообщало, что украинцы воспринимают мобилизацию как смертный приговор. Власти не справляются с призывом, что вынуждает военкоматы применять силовые методы. В результате в стране фиксировалось усиление сопротивления граждан призывным мероприятиям.