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04 августа 2025 в 17:37

«Вплоть до расправы»: мобилизация на Украине выходит из под контроля

Financial Times: на Украине усилилось сопротивление силовой мобилизации

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

На Украине усиливается общественное сопротивление силовой мобилизации, сопровождающееся ростом конфликтов с представителями военкоматов, сообщает Financial Times. В издании отмечают, что население резко критикует действия властей и армии, в том числе из-за насильственного характера призыва.

Целая вереница видеозаписей в социальных сетях показывает, как украинских мужчин вылавливают на улицах и жестоко трамбуют в фургоны, а разгневанные местные жители пытаются отбить их у «людоловов». <...> В то же время крепнет сопротивление мобилизации, <...> вплоть до расправы, — говорится в публикации.

По данным FT, власти Украины стараются продвигать добровольную службу, но армия продолжает испытывать нехватку личного состава. Военные заявляют о дефиците резервов и истощении подразделений, удерживающих оборонительные позиции, поэтому основная нагрузка все еще ложится на принудительную мобилизацию.

Ранее издание Steigan сообщало, что украинцы воспринимают мобилизацию как смертный приговор. Власти не справляются с призывом, что вынуждает военкоматы применять силовые методы. В результате в стране фиксировалось усиление сопротивления граждан призывным мероприятиям.

Украина
ТЦК
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