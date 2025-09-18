На Западе раскрыли, в чем Европа «прогнулась» под Трампа

На Западе раскрыли, в чем Европа «прогнулась» под Трампа Bloomberg: Евросоюз может включить отказ от СПГ из РФ в новый пакет санкций

Евросоюз рассматривает возможность ускоренного отказа от импорта российского сжиженного природного газа после призыва президента США Дональда Трампа прекратить закупки нефти из РФ, сообщает Bloomberg. По его данным, Брюссель планирует включить соответствующие положения в новый санкционный пакет, который может быть представлен 19 сентября.

Европейский союз планирует меры по ускорению отказа от российского сжиженного природного газа всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп призвал ЕС принять дополнительные меры для ограничения торговли энергоносителями с Москвой, — говорится в материале.

Также обсуждается вариант использования плана REPowerEU для продвижения отказа от российского газа через специальную поправку, направленную на полное прекращение энергетической зависимости от РФ. Детали возможной поправки пока не раскрываются. Источники агентства подтверждают, что вопрос ускоренного сокращения импорта российского СПГ активно прорабатывается в институтах Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия также планирует существенно ужесточить процедуру выдачи шенгенских виз для граждан России. Данная инициатива будет реализована через установление единых строгих правил для всех стран Шенгенской зоны.