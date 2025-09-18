Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 19:24

На Западе раскрыли, в чем Европа «прогнулась» под Трампа

Bloomberg: Евросоюз может включить отказ от СПГ из РФ в новый пакет санкций

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press

Евросоюз рассматривает возможность ускоренного отказа от импорта российского сжиженного природного газа после призыва президента США Дональда Трампа прекратить закупки нефти из РФ, сообщает Bloomberg. По его данным, Брюссель планирует включить соответствующие положения в новый санкционный пакет, который может быть представлен 19 сентября.

Европейский союз планирует меры по ускорению отказа от российского сжиженного природного газа всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп призвал ЕС принять дополнительные меры для ограничения торговли энергоносителями с Москвой, — говорится в материале.

Также обсуждается вариант использования плана REPowerEU для продвижения отказа от российского газа через специальную поправку, направленную на полное прекращение энергетической зависимости от РФ. Детали возможной поправки пока не раскрываются. Источники агентства подтверждают, что вопрос ускоренного сокращения импорта российского СПГ активно прорабатывается в институтах Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия также планирует существенно ужесточить процедуру выдачи шенгенских виз для граждан России. Данная инициатива будет реализована через установление единых строгих правил для всех стран Шенгенской зоны.

Европа
санкции
СПГ
Россия
президент США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Мошенник заманил пенсионерку в Индию, где ее сожгли
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.